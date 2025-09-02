İstanbul’da nöbet değişimi faciası! İki güvenlik görevlisi yaralandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
İstanbul’da nöbet değişimi faciası! İki güvenlik görevlisi yaralandı

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan özel bir bankanın şubesinde yaşanan silah kazası, paniğe yol açtı. güvenlik görevlisi Y.Ö.'nün elindeki otomatik silah nöbet değişimi sırasında kazayla ateş aldı. Silahın ateşlenmesi sonucu aynı şubede görev yapan iki güvenlik görevlisi yaralandı.

Olay, 20.00 sıralarında Beşiktaş'ta bulunan bir iş merkezindeki özel bir bankanın şubesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, banka şubesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Y.Ö.'nün elindeki otomatik silah, nöbet değişimi esnasında yanlışlıkla ateş aldı. Silahın ateş alması sonucunda diğer iki güvenlik görevlisi B.B. (24) kolundan, M.E.E. (27) ise ayak bileğinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, yaralı güvenlik görevlileri ise ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede olay yerinde bir adet kovan bulunurken, yaralıların Y.Ö.'den şikayetçi olmadığı öğrenildi. Y.Ö. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Son Haberler
Kuraklığın etkisi görülmeye başlandı: Son 65 yılın en kurak yılı! Yaklaşık 500 kilo düşüş
Kuraklığın etkisi görülmeye başlandı: Yaklaşık 500 kilo düşüş
TIR’ın sırrı çözüldü! Gümrükte büyük operasyon
TIR’ın sırrı çözüldü! Gümrükte büyük operasyon
Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper’in kurucu rektörlüğünde yükselen İzmir Demokrasi Üniversitesi
Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper’in kurucu rektörlüğünde yükselen İzmir Demokrasi Üniversitesi
Yoğurtla birlikte tüketiliyor! Kansızlığı tarihe gömüyor
Yoğurtla birlikte tüketiliyor! Kansızlığı tarihe gömüyor
Dev hava yolu firmasından flaş karar! Hatay uçuşları yeniden başladı
Dev hava yolu firmasından flaş karar! Hatay uçuşları yeniden başladı