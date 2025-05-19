İstanbul'da okul müdürü 15 erkek öğrenciyi istismar etti. Karısı evde kocasını uygunsuz halde bastı

Ekol TV muhabiri Dilek Yaman Demir'in haberine göre; Yektacan Ç., 2016’da Türkçe öğretmeni ve müdür yardımcısı olarak görev yaptığı okulda, aynı zamanda özel bir kursta eğitim veriyordu. İddialara göre, 2016’dan 2024’e kadar 15 öğrenciyi istismar etti. Skandal, bir öğrencinin ailesinin, çocuklarının telefonunda müdürle uygunsuz mesajlar fark etmesiyle patlak verdi.

Ç.U. adlı öğrencinin, mezun olduktan sonra da okula sık sık gelmesi ve müdürle yakın ilişkisi, öğretmenlerin dikkatini çekmişti. Ailenin durumu öğretmenlere bildirmesiyle, olay Milli Eğitim Bakanlığı’na ihbar edildi.

TELEFONU İNCELENDİ

Savcılık soruşturması kapsamında Yektacan Ç.’nin telefonu incelendi. İncelemede, müdürün, okulda öğrenim gören veya mezun olan onlarca öğrenciyle müstehcen yazışmalar yaptığı belirlendi. Mesai saatleri dışında öğrencileri aradığı, mesaj attığı ve bir araya gelerek istismarı sürdürdüğü tespit edildi. Mağdur çocukların ifadeleri, istismarın boyutlarını gözler önüne serdi.

KARISI EVDE BASTI

İddialara göre, bir öğrenci, Yektacan Ç.’nin evinde istismara uğrarken müdürün eşine yakalandı. Başka bir mağdur, 2019’da okulun bodrum katında cinsel saldırıya uğradığını belirtti. 13 yaşındaki bir öğrenciye ise ilişkiye zorlamak için mesajlar attığı ortaya çıktı. Yektacan Ç.’nin, özel kursta çocuklara cinsel içerikli videolar izlettiği ve bir öğrencinin arkadaşı ile kardeşine de istismarda bulunduğu iddia edildi.

PSİKOLOJİK BASKI

İddianamede, Yektacan Ç.’nin, ergenlik çağındaki öğrencilerin kolay yönlendirilebilirliğinden faydalandığı belirtildi. Öğretmenlik mesleğini kötüye kullanarak çocuklara hediyeler aldığı, kültür-sanat etkinliklerinde kendilerini özel hissettirdiği ve cinsel içerikli sohbetlerle zihinlerini karıştırdığı ifade edildi. Çocuklara “itaat sözü” verdirerek psikolojik baskı kurduğu, seçkin film ve dizilerle eşcinsellik hissi yaratmaya çalıştığı öne sürüldü.

TUTUKLANDI

Yektacan Ç., 14 Mart 2024’te tutuklandı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul edilen iddianamede, “zincirleme şekilde çocuğun eğitici ve öğretici kişi tarafından nitelikli cinsel istismarı” suçlamasıyla 300 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Ayrıca, müdürün eşi ve avukatlarının, mağdurlara baskı yaparak ifadeleri değiştirmeye çalıştığı iddia edildi.

İNFAAL YARATTI

Olay, eğitim camiasında ve toplumda infial yarattı. Veliler, okullarda güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep ederken, uzmanlar, çocuk istismarına karşı farkındalığın önemine dikkat çekti.