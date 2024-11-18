İstanbul'da okul servisinde dehşet: Sevgilisini öldürüp kendi kafasına sıktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
İstanbul'da okul servisinde dehşet: Sevgilisini öldürüp kendi kafasına sıktı

İstanbul Pendik’te servis şoförü, okul servisinde tartıştığı sevgilisini silahla başından vurarak öldürdü. Ardından kendi kafasına ateş eden şahıs ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Pendik Çamlık Mahallesi Semerkant Bulvarı'nda saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, servis şoförü B.K., sevgilisi olduğu öne sürülen G.Ö. isimli kadınla tartışmaya başladı. Tartışmanın üzerine silahını çıkaran B.K., sevgilisini başından vurdu. Daha sonra aynı silahla kendi kafasına sıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan G.Ö. isimli kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılırken, ağır yaralanan B.K. ise hastaneye götürüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgedeki çalışmalarının ardından, cinayetin işlendiği okul servisi çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Pendik’te okul servisinde dehşet: Sevgilisini öldürüp kendi kafasına sıktı

Pendik’te okul servisinde dehşet: Sevgilisini öldürüp kendi kafasına sıktı

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Pendik’te okul servisinde dehşet: Sevgilisini öldürüp kendi kafasına sıktı

Pendik’te okul servisinde dehşet: Sevgilisini öldürüp kendi kafasına sıktı

Pendik’te okul servisinde dehşet: Sevgilisini öldürüp kendi kafasına sıktı

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