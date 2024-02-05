İstanbul'da okul servislerine sıkı denetim

Kaynak: AA
İstanbul'da okul servislerine sıkı denetim
İstanbul'da, eğitim-öğretimde 16 günlük yarıyıl tatilinin bitmesinin ardından okulların açılmasıyla okul servislerine yönelik denetim uygulandı.

İstanbul’da, 16 günlük yarıyıl tatilinin sona ermesiyle birlikte okullar açıldı ve okul servisleri de yollara çıktı. İl Emniyet Müdürlüğü, okul servislerinin trafikte yoğunluk ve kaza riski yaratmaması için servis sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

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Denetimler, Fatih, Bakırköy, Beyoğlu, Sarıyer, Üsküdar, Kadıköy ve Beykoz başta olmak üzere şehrin çeşitli noktalarında yapıldı.

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Denetimlerde, şoförlerin ehliyetleri, araçların yetki belgeleri ve logoları, servis içindeki kemer kullanımı, araç muavini varlığı, yolcu sayısı ve ayakta yolcu taşıma durumu kontrol edildi.

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Fatih Adnan Menderes Bulvarı’nda okul servisleri denetlenirken, bir hafif ticari araç bozuldu. Ekipler, bozulan aracı güvenli bir yere çekerek sorunu çözdü. Beyoğlu’nda ise muayenesi geçmiş bir okul servisine 1506 lira ceza uygulandı.

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ŞEHİRDEKİ TRAFİK DURUMU

Yarıyıl tatilinin bitimiyle birlikte sabah saatlerinde trafikte araç kuyrukları oluştu. İşe ve okula gidenler, bazı otobüs ve metrobüs duraklarında beklemek zorunda kaldı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik uygulamasına göre, sabah saatlerinde şehirdeki trafik yoğunluğu yüzde 65 seviyesine ulaştı.

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