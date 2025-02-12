İstanbul'da okullar tatil edildi, çocuklar parkta kar topu oynadı

Kaynak: DHA

İstanbul'da dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı gece boyunca etkili oldu. Okulların tatil olması sebebiyle çocuklar ve aileleri parklarda kar topu oynayıp, kardan adam yaptı.

İstanbul'da dün sabah saatlerinden itibaren yeniden başlayan kar yağışı, gün içinde aralıklarla devam etti. Akşam saatlerinden itibaren kentte etkisini sürdüren yağış, gece saatlerinde bazı bölgelerde aralıklarla yağdı. Okulların bir günlük (Çarşamba) tatil edilmesinin ardından parklara çıkan çocuklar ve aileleri kar topu oynayıp, kardan adam yaptı.

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'KAR GÖRDÜĞÜMÜZ YOK İSTANBUL'DA'

Ailecek parka çıkarak kar topu oynayan çocuklar, kardan adam yaparak eğlendi.

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Ailesi ile Beyoğlu'ndan Başakşehir'e kar topu oynamaya geldiğini söyleyen Erdinç Doruk, "Beyoğlu'ndan geliyoruz kar yağıyor. İstanbul'un her bölgesine yağmıyor bildiğiniz gibi. Bizim Beyoğlu'na zaten hiç kar düşmüyor. Çocuklar da okulların tatil olduğunu duyunca sevindiler. Biz de götürelim onları dedik. Biz zaten çocuk ruhluyuz, kar gördüğümüz yok İstanbul'da. Sonunda Başakşehir'de bulduk karı, geldik burada oynadık, kardan adam yaptık" dedi.

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