Bakan Tekin açıkladı: Yarın okullarımız açık

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bakan Tekin açıkladı: Yarın okullarımız açık

İstanbul'daki deprem sonrası açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Okullarımızla ilgili bir sorun yok. İki okulda sıva çatlağı var. Herhangi sıkıntı yok. Yarın okullarımız açık olacak" dedi.

İstanbul'un Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem ve artçı sarsıntılar sonrası gözler okulların tatil olup olmadığına çevrildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, depremin ardından açıklama yaptı.

"OKULLARIMIZ AÇIK OLACAK"

Yusuf Tekin, "Okullarımızla ilgili bir sorun yok. Okullarımız güvenli ortam olarak hizmet veriyor. İlgili bakanlar gerekli resmi açıklamaları yapıyor. 2 okulda sıva çatlağı var. Herhangi sıkıntı yok. Yarın okullarımız açık olacak" dedi.

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