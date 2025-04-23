Bakan Tekin açıkladı: Yarın okullarımız açık

İstanbul'un Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem ve artçı sarsıntılar sonrası gözler okulların tatil olup olmadığına çevrildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, depremin ardından açıklama yaptı.

"OKULLARIMIZ AÇIK OLACAK"

Yusuf Tekin, "Okullarımızla ilgili bir sorun yok. Okullarımız güvenli ortam olarak hizmet veriyor. İlgili bakanlar gerekli resmi açıklamaları yapıyor. 2 okulda sıva çatlağı var. Herhangi sıkıntı yok. Yarın okullarımız açık olacak" dedi.

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