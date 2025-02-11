İstanbul'da okullar tatil. Valilik duyurdu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul'da okullar tatil. Valilik duyurdu

İstanbul Valisi Davut Gül yarın İstanbul'da okulların tatil olduğunu açıkladı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın İstanbul'da okullar tatil edildi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Gül, şu ifadeleri kullandı:

İstanbul genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, soğuk havanın da etkisiyle yaşamı olumsuz yönde etkilemektedir.

thumbs-b-c-02675d40ea8601dcd01efbcdee6fde55.jpg

Meteorolojik verilere göre kar yağışı ve soğuk havanın şehir genelinde etkisini devam ettirmesi beklenmektedir.

Bu nedenle 12.02.2025 Çarşamba Günü İstanbul genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim – öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir.

thumbs-b-c-307ddc7e2dd3753033ed20b931aea231.jpg

Öte yandan, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelimiz de 12.02.2025 Çarşamba günü idari izinli sayılacaktır.

Son Haberler
Berat Kandili ne zaman?
Berat Kandili ne zaman?
İstanbul'da okullar tatil. Valilik duyurdu
İstanbul'da okullar tatil. Valilik duyurdu
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
Mansur Yavaş'tan mesaj niteliğinde paylaşım. Özel ve İmamoğlu'nun olduğu masada ne konuşuldu?
Mansur Yavaş'tan mesaj niteliğinde paylaşım. Özel ve İmamoğlu'nun olduğu masada ne konuşuldu?
McLaren, Prodromou ile nikah tazeledi
McLaren, Prodromou ile nikah tazeledi