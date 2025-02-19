İstanbul'da okullar yarın tatil

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul'da okullar yarın tatil

İstanbul'da şiddetlenmesi beklenen kar yağışı için okuların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyordu. İstanbul Valisi Davut Gül okulların tatil edildiği kararını duyurdu.

İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın eğitim-öğretime ara verildi. Kararı İstanbul Valisi Davut Gül duyurdu.

İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle kamu kurumlarında görev yapan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanlar ve hamile personel yarın idari izinli sayılacak.

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL

İstanbul Valisi Gül'ün paylaşımı şöyle:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre ilimiz genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklenmektedir.

Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 20 Şubat 2025 günü İstanbul genelinde tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde) eğitim-öğretime ara verilmiştir.

Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanlar ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır.

Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını önemle rica ederim.

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