İstanbul'da okullarda ilk tatil haberi geldi

İstanbul'da Sultangazi Kaymakamlığı, kar yağışı sebebiyle ilçe genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

AKOM, tarafından yapılan açıklamada 4 gün boyunca kar yağışı sürecek. Şehrin yüksek noktalarında 40 cm kar kalınlığını göreceği belirtilen açıklamada Cuma ve Cumartesi için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.

KAR YAĞIŞI ETKİLİ

İstanbul'da kar yağışı Arnavutköy'den giriş yaptı. Sultangazi, Sarıyer, Başakşehir'de yoğun şekilde kar yağışı devam ediyor. Bağcılar'da da kar yağışının etkili olduğu kameralara yansıdı. Kıyı kesimlerede ilerleyen saaatlerde geleceği belirtiliyor.

İLK TATİL HABERİ GELDİ

İlk tatil haberi ise İstanbul'da Sultangazi'den geldi. Kaymakamlık, kar yağışı sebebiyle ilçe genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.