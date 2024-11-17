İstanbul’da okullarda temizlik ve bakım çalışması yapıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
İstanbul’da okullarda temizlik ve bakım çalışması yapıldı

İstanbul’da denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan hükümlüler okulların ara tatili haftasında 3 ilçede 12 okulda temizlik bakım ve onarım çalışması yaptı.

Küçükçekmece Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, hükümlülerin rehabilitasyon sürecine katkı sağlamak amacıyla başlattığı "Okuluma Destek Projesi" ile Avcılar, Küçükçekmece ve Başakşehir'deki okullarda temizlik çalışması yaptı. Aralarında Kanarya İlkokulu, Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lilsesi ile Tahsin Banguoğlu İlkokulu'nun da bulunduğu okullarda bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra hükümlüler tarafından çevre düzenlemesi de yapıldı. Hükümlülere çalışma disiplini kazandırılması ve toplumsal sorumluluk bilinci artırılması ve topluma uyum sağlanmaları hedeflenen projede, temizlik yapılan okullar ara tatilin bittiği 18 Kasım Pazartesi günü eğitim öğretim yılına hazır hale getirildi.

Küçükçekmece Denetimli Serbestlik Müdürü Resul Emrah Bilgin ve kurum şefleri hükümlülerin yapmış olduğu çalışmaları yerinde inceledi, hükümlülere katkılarından ötürü teşekkür etti. Projeyle tatil süresince Avcılar, Küçükçekmece ve Başakşehir'de 12 okulun temizlik ve bakım çalışmaları yapıldı.

İstanbul’da okullarda temizlik ve bakım çalışması yapıldı

İstanbul’da okullarda temizlik ve bakım çalışması yapıldı

İstanbul’da okullarda temizlik ve bakım çalışması yapıldı

İstanbul’da okullarda temizlik ve bakım çalışması yapıldı

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