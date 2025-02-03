İstanbul'da okulların açılmasıyla trafik yoğunluğu arttı

Düzenleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da okulların açılmasıyla trafik yoğunluğu arttı

İstanbul'da ara tatilin ardından okulların açıldığı ilk günde trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul'da ara tatilin ardından okulların açıldığı ilk günde trafik yoğunluğu oluştu. Yoğunluk saat 08.00 itibarıyla yüzde 63'e ulaştı.

İstanbul'da, 2024-2025 Eğitim Öğretim yılının ikinci dönemi bugün başladı. Haftanın ilk iş günü de olması sebebiyle ana yollarda trafik yoğunluğu oluştu. Servis araçlarının da katılmasıyla trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken Cevizlibağ D-100 Karayolunda Haliç istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. 08.00 itibariyle İBB Trafik uygulamasında yoğunluk yüzde 63 olarak ölçüldü.

İstanbul'da okulların açılmasıyla trafik yoğunluğu arttı

İstanbul'da okulların açılmasıyla trafik yoğunluğu arttı

İstanbul'da okulların açılmasıyla trafik yoğunluğu arttı

İstanbul'da okulların açılmasıyla trafik yoğunluğu arttı

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