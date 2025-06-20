İstanbul’da olağanüstü toplantı! Acil olarak çağrıldılar...

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK) 51. Oturumu vesilesiyle İstanbul'da olan Arap Birliği Dışişleri Bakanları, İsrail’in saldırılarıyla tırmanan gelişmeleri ele almak üzere bir araya geldi.

İSRAİL'İN SALDIRILARI ELE ALINACAK

Bakanlar, Birliğin olağanüstü toplantısında İsrail'in 13 Haziran'da İran'a yönelik başlattığı şiddetli saldırılar ve İran'ın misillemeleriyle tırmanan gelişmeleri ele alacak.

Bakanlar, yarın da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde yine İstanbul'da düzenlenecek İİT Dışişleri DBK 51. Oturumuna katılacak.