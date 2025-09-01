İstanbul’da olaylı gece! Çocuk kavgası mahalleyi ayağa kaldırdı: Ortalık savaş alanına döndü

İstanbul Esenyurt’ta çocukların kavgasına aileler karışınca ortalık karıştı. Yabancı uyruklu bir çocuğun başka bir çocuğu dövmesiyle başlayan olayda yumruk ve tekmeler havada uçuştu; bir anne, oğlunu korumak isterken kavgada sıkıştı.

Olay, dün akşam Esenyurt Süleymaniye Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, parkta oynayan iki çocuk arasında tartışma çıktı.

Yabancı uyruklu çocuğun diğerini dövmesi üzerine aileler kavgaya tutuştu. Kısa sürede karşı tarafın evini basan aile, ortamı savaş alanına çevirdi.

Yumruk ve tekmelerle iki aile birbirine girerken, oğlunu kurtarmaya çalışan bir anne kavgada kaldı.

Çevredekilerin ve ihbar üzerine gelen polislerin müdahalesiyle olay güçlükle yatıştırılırken, yaşananlar vatandaşların cep telefonu kameralarıyla anbean görüntülendi.

