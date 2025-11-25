Narkotik ekipleri Türkiye'nin hemen her şehrinde operasyonlarına devam ederken 'beyaz zehir' tacirlerine göz açtırmıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticaretinin önlenmesine için sevkiyat yapan şebekeyi deşifre etti.

Yapılan tespitlere göre kargo çalışanlarının da olduğu şüphelilerin, uyuşturucu sevkiyatını hayatını kaybeden kişilerin isimlerini kullanarak kargoya verilen paketlerle gerçekleştirdiği belirlendi.

İstanbul merkezli olmak üzere Hakkari ve Kütahya’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda toplam 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, büyük miktarda uyuşturucu maddeye el konuldu. Ele geçirilenler arasında 12 kilo 325 gram eroin ve 2 kilo 899 gram metamfetamin var.