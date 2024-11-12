İstanbul’da operasyon: 6 gözaltı

Operasyonda örgütün gençlik yapılanması YCWK'nın talimatıyla Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde yol kapatıp ateş yaktıkları tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütü üyelerinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda örgütün gençlik yapılanması YCWK'nın talimatıyla 6 Kasım'da Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Şahin Caddesi ve Şahin Caddesi Kaşıkçın Caddesi kesişiminde yol kapatıp ateş yakan şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Çalışmaların ardından sabah saatlerinde şüphelilerin evlerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı ardından da işlemleri için emniyete götürüldü.