17 Mart 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda yeni gelişme 

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda yakalanan 161 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 09:03
Takip Et

İstanbul'da operasyon

'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda yeni gelişme 
+
Aa
-

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçuyla ilgili şüphelilerin tespit edilerek, suç organizasyonlarının deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmanın ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan 175 zanlıdan 161'inin sorgulamaları tamamlandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Operasyona 258 ekip, 33 Özel Harekat unsuru olmak üzere toplam 900 personel, helikopter, hava aracı ve 11 narkotik köpeği katılmıştı.

Baskınlarda yaklaşık 4 kilo 500 gram uyuşturucu, 4 tabanca, 83 fişek ile çelik yelek, uyuşturucuların dağıtımında kullanıldığı belirlenen 60 taksi ve 35 motosiklete de el konulmuştu.(AA)

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Saray'ın dikkat kesildiği anketçi son durumu açıkladı 
1
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Saray'ın dikkat kesildiği anketçi son durumu açıkladı 
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Saray'ın dikkat kesildiği anketçi son durumu açıkladı 
﻿EYT'lilerin promosyon ücretleri değişti. Bankalar özel teklifle geliyor
2
﻿EYT'lilerin promosyon ücretleri değişti. Bankalar özel teklifle geliyor
﻿EYT'lilerin promosyon ücretleri değişti. Bankalar özel teklifle geliyor
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Herkesi şaşırtan gelişme. İşte o isim
3
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Herkesi şaşırtan gelişme. İşte o isim
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Herkesi şaşırtan gelişme. İşte o isim
﻿Aziz Yıldırım'a Millet İttifakı'ndan tarihi teklif: Spor Bakanı ol
4
﻿Aziz Yıldırım'a Millet İttifakı'ndan tarihi teklif: Spor Bakanı ol
﻿Aziz Yıldırım'a Millet İttifakı'ndan tarihi teklif: Spor Bakanı ol
﻿Son seçim anketi açıklandı. MHP’li seçmenden Erdoğan'a Kılıçdaroğlu sürprizi
5
﻿Son seçim anketi açıklandı. MHP’li seçmenden Erdoğan'a Kılıçdaroğlu sürprizi
﻿Son seçim anketi açıklandı. MHP’li seçmenden Erdoğan'a Kılıçdaroğlu sürprizi
﻿Ahmet Ercan bekliyorum diyerek uyardı. Depremin büyüklüğünü ve olacağı yeri açıkladı
6
﻿Ahmet Ercan bekliyorum diyerek uyardı. Depremin büyüklüğünü ve olacağı yeri açıkladı
﻿Ahmet Ercan bekliyorum diyerek uyardı. Depremin büyüklüğünü ve olacağı yeri açıkladı
﻿Altın’da 22 Mart tarihine dikkat. Altını olanlar ellerini ovuşturmaya başladı bile
7
﻿Altın’da 22 Mart tarihine dikkat. Altını olanlar ellerini ovuşturmaya başladı bile
﻿Altın’da 22 Mart tarihine dikkat. Altını olanlar ellerini ovuşturmaya başladı bile
﻿Balıkotu bitkisi bronşite iyi geliyor
﻿Balıkotu bitkisi bronşite iyi geliyor
﻿Balıkotu bitkisi bronşite iyi geliyor
﻿Balıkotu bitkisi neye iyi geliyor?
﻿Balıkotu bitkisi neye iyi geliyor?
﻿Balıkotu bitkisi neye iyi geliyor?
﻿Küresel piyasalarda pozitif seyir izleniyor
﻿Küresel piyasalarda pozitif seyir izleniyor
﻿Küresel piyasalarda pozitif seyir izleniyor
﻿Serbest piyasada döviz açılış fiyatları... Dolar ne kadar?
﻿Serbest piyasada döviz açılış fiyatları... Dolar ne kadar?
﻿Serbest piyasada döviz açılış fiyatları... Dolar ne kadar?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.