İstanbul'da ormana yakın noktada fabrika yangını

İstanbul Çekmeköy'de bir fabrikada yangın çıktı. Alemdağ Mahallesi Havacılar Caddesi'nde, ormana yakın noktada bulunan fabrikanın sünger fabrikası olduğu, yangının çıkış nedeninin ise henüz tespit edilemediği öğrenildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KİMYASAL MADDELER NEDENİYLE YANGININ ŞİDDETİ ARTTI

Fabrikadaki kimyasal maddelerin bulunması nedeniyle alevlerin şiddeti kısa sürede büyüdü ve yangın neredeyse tüm fabrikaya yayıldı. Taşdelen mesire alanı, at çiftliği ve sitelere yakın konumdaki fabrikada trafo sisteminde de patlamalar meydana geldi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Çekmeköy’de bir elyaf-sünger fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.



Edinilen bilgiye göre, Çekmeköy Alemdağ Mahallesi Havacılar Caddesi'nde saat 22.00 sıralarında, elyaf-sünger üretimi yapan bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin hızla yayıldığı fabrikada zaman zaman patlama sesleri duyulurken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışlamaları sürüyor.