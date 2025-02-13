İstanbul'da ortaokulda yangın paniği!

Arnavutköy Haraççı Mahallesi'nde bulunan Borsa İstanbul İmamhatip Ortaokulu'nda yangın paniği yaşandı.

İstanbul Arnavutköy’ de bulunan Borsa İstanbul İmam Hatip Ortaokulu’nun çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Öğrenciler tahliye edilirken, itfaiye ekiplerin söndürme çalışması havadan dron ile görüntülendi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri içeride bulunan öğrencileri tahliye etti. Öğrenciler panik halde dışarı çıktı.

Yangın kısa sürede söndürüldü itfaiye ekibi okul içerisinde kontrol gerçekleştiriyor. Ekiplerin çalışması havadan dron ile görüntülendi.