İstanbul’da otel yandı. Mahsur kalanlar kurtarıldı.

İstanbul Fatih’te bir otelin bodrum katında yangın çıktı. Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında ilk müdahaleyi otelde yangını fark edenler yaptı. Bazı müşteriler odalarında mahsur kalırken olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, otelin üst katlarında mahsur kalan 6 turisti kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, cam ve balkonlardan mahsur kalanları merdivenle tahliye etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, dumandan etkilenerek fenalaşan iki turiste ambulansta müdahale etti. Yangının çıkış nedeninin yapılacak incelemenin ardından ortaya çıkacağı öğrenildi.