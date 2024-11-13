İstanbul'da otobüs içerisinde olay! Yer verilmesini istedi... Aldığı cevap üzerine kızı tokatladı

Toplum içerisinde ulaşımda yer verme tartışması her geçen gün gündemde olmaya devam ediyor. Bir kısım ‘yer verilmemesi’ gerektiğini savunurken bir kısım da ‘yer verilmesi’ gerektiğini ancak bazı istisnalara vurgu yapıyor.

Süre gelen tartışmalarda ise tasvip edilmeyen görüntülerde meydana geliyor. Bu seferde bir İETT aracında bir kadının, yaşlı adama yer vermemesine öfkelenen yaşlı bir adamın, şiddeti kameraya yansıdı.

Genç kıza yaşlılara yer vermesini söyleyen kişi, “sanane oğlum ister veririm ister vermem” yanıtını alınca kıza tokat ile karşılık verdi.

İşte o diyalog…

G.K: Ben zaten polise gideceğim.

Y.A: Vurmadım… Yer versene yaşlı adama dedim.

G.K: Sana ne? İster veririm, vermem.

O sırada yaşlı adam, kadına tokat attı. Ardından kadının ağlama sesi kamerada kaydedildi.