İstanbul’da otomobil bariyerlere ok gibi saplandı! Çok sayıda yaralı var

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Gaziosmanpaşa’dan Edirne istikametine giden bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyelere ok gibi saplandı. Feci kaza 4 kişi yaralandı. Bölgeye ekipler sevk edildi.

Kaza, saat 07.30 sıralarında TEM Otoyolu Karayolları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne istikametinde seyir halindeki 34 JDT 05 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle bariyerlere çarptı.

Kazayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak trafiğin akışını sağladı. İtfaiye ekipleri ise otomobilde sıkışan sürücüyü kurtardı. Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

