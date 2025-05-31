İstanbul’da otoyol kenarındaki dinlenme tesisleri denetlendi

Kaynak: İHA
İstanbul’da otoyol kenarındaki dinlenme tesisleri denetlendi

İstanbul'da Kurban Bayramı öncesinde özellikle şehirden uzakta bulunan otoyollarda bulunan dinlenme tesisleri, petrol istasyonları, restoranlar ve diğer işletmeler İl Ticaret Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından tek tek denetlendi.

İstanbul'da Kurban Bayramı öncesinde özellikle şehirden uzakta bulunan otoyollarda bulunan dinlenme tesisleri, petrol istasyonları, restoranlar ve diğer işletmeler İl Ticaret Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından tek tek denetlendi. Fahiş fiyatlı ürün satışı yapan ve etiketlerinde usulsüzlük olduğu tespit edilen işletmelere tutanak tutularak cezai işlem uygulandı.

Kurban Bayramı öncesinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri fırsatçılara göz açtırmıyor. Birçok noktada denetimlerini gerçekleştiren ekipler otoyolların kenarlarında bulunan şehirden uzak işletmeleri de tek tek denetledi. Akaryakıt istasyonları, dinlenme ve mola tesisleri, restoranlar ve diğer işletmelere denetim maksadıyla giden ekipler etiket farkı başta olmak üzere ürünlerdeki satılması gereken fiyatlar ve son kullanma tarihleri ile alakalı denetimler gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen denetimlerde tespit edilen usulsüzlüklere tutanaklar tutuldu ve işletmelere cezai işlem uygulandı. Kurban Bayramı öncesinde, fırsatçılara göz açtırmayan İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerine sıklıkla devam edeceği öğrenildi.

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