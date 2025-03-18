İstanbul'da oturanlar dikkat. Depremi en şiddetli yaşayacak 8 ilçe belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Yeni Akit
İstanbul'da oturanlar dikkat. Depremi en şiddetli yaşayacak 8 ilçe belli oldu

Beklenen İstanbul depremiyle ilgili uzmanlar kritik uyarılarda bulunmaya devam ediyor. Prof. Dr. Naci Görür, depremin 7.5 büyüklüğüne ulaşabileceğini belirtti. İstanbul’un bazı bölgelerinin zemin yapısı nedeniyle depremi çok daha şiddetli hissedecek ilçeleri de açıkladı.

Beklenen İstanbul depremiyle ilgili bilim insanları kritik uyarılarda bulunmaya devam ediyor. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, olası Marmara depreminin İstanbul'u nasıl etkileyeceğine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Görür, Adalar ve Kumburgaz faylarının kırılması durumunda 7.5 büyüklüğünde bir deprem yaşanabileceğini belirtti. Uzmanlara göre, bu büyüklükteki bir sarsıntı İstanbul'da ciddi yıkımlara neden olabilir.

fatih.jpg

BÜYÜKLÜĞÜNÜ AÇIKLADI

Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Denizi'nde kırılma potansiyeli yüksek olan fay hatlarına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Adalar fayı en fazla 7, Kumburgaz fayı ise minimum 7.2 büyüklüğünde deprem üretiyor. İkisi birden kırılırsa, ortalama 7.5 büyüklüğünde olacak ve yaklaşık 2 dakika sürecek. Eğer tek bir fay kırılırsa, sarsıntı 1 dakikadan fazla sürebilir. Bütün simülasyonlar 7.5 üzerinde yapılıyor."

Görür, İstanbul’un bazı bölgelerinin zemin yapısı nedeniyle depremi çok daha şiddetli hissedeceğini belirtti.

zeytinburnu.jpg

Uzmanların açıklamalarına göre, beklenen büyük İstanbul depreminde zemin yapısı ve fay hatlarına yakınlık nedeniyle en fazla zarar görmesi muhtemel ilçeler şunlar:

Fatih

Zeytinburnu

Bakırköy (Florya)

Küçükçekmece (Menekşe, Kanarya)

Avcılar

Beylikdüzü (Haramidere, Gürpınar - Pekmez ve Pınarkent Mahalleleri, Cumhuriyet Mahallesi)

Büyükçekmece (Devebağırtan bölgesi, Kumburgaz)

Silivri

bakirkoy.jpg

Bu ilçelerde yapılaşmanın durumu ve zemin etüdü çalışmaları büyük önem taşıyor. Özellikle Avcılar, Zeytinburnu ve Küçükçekmece gibi bölgelerde daha önceki depremlerde de ciddi hasarlar yaşandığı biliniyor.

kucukcekmece.jpg

Uzmanlar, İstanbul'da depreme dayanıklı yapılaşmanın hayati önem taşıdığını vurguluyor. Kentsel dönüşüm projelerinin hızlandırılması, zayıf yapıların güçlendirilmesi ve bireysel deprem hazırlıklarının artırılması gerektiği belirtiliyor.

haramidere.jpg

Özellikle fay hatlarına yakın ilçelerde yaşayan vatandaşların acil toplanma alanlarını belirlemeleri, binalarının dayanıklılığı hakkında bilgi edinmeleri ve deprem çantası hazırlamaları öneriliyor.

silivri.jpg

devebagirtan.jpg

Son Haberler
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan İmralı itirafı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan İmralı itirafı
Napoli’de tüm planlar Osimhen’in ayrılığına göre yapılıyor: Dev transfer operasyonu yapacaklar
Napoli’de tüm planlar Osimhen’in ayrılığına göre yapılıyor: Dev transfer operasyonu yapacaklar
Aman dikkat! e-YDS 2025 başvuruları ne zaman başlıyor
Aman dikkat! e-YDS 2025 başvuruları ne zaman başlıyor
O hareketi yapınca ehliyeti alındı!
O hareketi yapınca ehliyeti alındı!
Eşi 8 bin lira için hapse girmişti... Hayırseverler ile polisler özgürlüğüne kavuşturdu
Eşi 8 bin lira için hapse girmişti... Hayırseverler ile polisler özgürlüğüne kavuşturdu