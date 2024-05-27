İstanbul’da oyun salonuna silahlı saldırı: 1 ölü

Kaynak: İHA
İstanbul’da oyun salonuna silahlı saldırı: 1 ölü

İstanbul Bahçelievler'de bir oyun salonuna uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi. Gerçekleştirilen saldırıda 1 çalışan yaşamını yitirdi.

Saldırı, saat 15.00 sıralarında Bahçelievler Şirinevler Mahallesi Nil Sokak’ta yaşandı. İddiaya göre, bir oyun salonunun önüne araçla gelen 2 kişi uzun namlulu silahla salona doğru ateş açtı.

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Saldırıda dükkanın önünde oturan çalışan Eyüp Kara vuruldu. Çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Polis ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri Kara'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının tamamlanmasının ardından cansız beden cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu'na nakledildi.

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Saldırının ardından olay yerinden kaçan 2 saldırgan, Avcılar D100 kuzey yan yolda Avcılar İlçe Emniyet Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube'ye bağlı polislerce yakalanarak gözaltına alındı.

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Eyüp Kara'nın oyun salonunda 3 gün önce çalışmaya başladığı ortaya çıktı.

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