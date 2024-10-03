İstanbul’da özel halk otobüsleri kontak kapatıyor

Kaynak: AA
İstanbul’da özel halk otobüsleri kontak kapatıyor

İBB önünde protesto gösterisi yapan İETT'ye bağlı özel halk otobüsü sahipleri, 15 Ekim'de kontak kapatacak.

Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde protesto gösterisi yapan İETT'ye bağlı özel halk otobüsü sahipleri, 15 Ekim'de kontak kapatıyor.

Alacaklarının 2 milyon lirayı aştığını söyleyen özel halk otobüsü sahipleri, mali krizin içine sürüklendiklerinin altını çizdi.

İETT'ye bağlı 3 bin 41 özel halk otobüsü sahibini temsilen bir araya gelen grup, Saraçhane'de toplandı.

Pankart ve dövizler taşıyan araç sahipleri, İBB'den ödemelerini alamadıklarını öne sürdü.

Grup adına açıklama yapan Özel Halk Otobüsü Platformu sözcüsü avukat Erhan Güneş, İETT tarafından uygulanan rotasyon politikalarının araçların sık sık hizmet dışı kalmasına ve işlerin ciddi şekilde aksamasına yol açtığını, bu uygulamaların geçim kaynaklarını tehdit ettiğini ve halkın ulaşımını zorlaştırdığını aktardı.

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İstanbul’da özel halk otobüsleri kontak kapatıyor
İstanbul’da özel halk otobüsleri kontak kapatıyor