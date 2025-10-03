İstanbul’da özel timlerle operasyon yaptı! Firari olarak aranıyordu

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada hakkında 14 yıl 7 ay hapis cezası bulunan Kadir U.'nun Maltepe'de bir evde saklandığını belirledi. Yapılan çalışmaların ardından şüphelinin kaldığı adresi tespit eden polis ekipleri, operasyon düzenledi.

Özel Harekat Polislerinin de katıldığı operasyonda firari hükümlü Kadir U. gözaltına alındı. Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Kadir U. hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak', "Hükümlü veya Tutuklunun kaçması" suçlarından toplam 14 yıl 7 ay hapis cezası bulunduğu ayrıca iki ayrı dosyadan da UYAP aramasının olduğu belirlendi. Şüpheli işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.