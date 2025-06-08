İstanbul’da panik! Öğrenci yurdunda yangın: Kulübe alev topuna döndü

Düzenleme: Kaynak: İHA

İstanbul Esenyurt’ta erkek öğrenci yurdunun bahçesindeki kulübede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Hızla alev topuna dönen kulübe, vatandaşlarca görüntülendi; itfaiye müdahalesiyle yangın tamamen söndürüldü.

Yangın, saat 13.30 civarında Esenyurt Battalgazi Mahallesi 309’uncu Sokak’ta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, erkek öğrenci yurdunun bahçesindeki bir kulübede nedeni henüz bilinmeyen bir yangın başladı.

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Hızla büyüyen yangın, yurtta paniğe yol açarken kulübe alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak soğutma çalışması gerçekleştirdi.

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Ekiplerin çalışmasıyla yangın tamamen söndürüldü; ancak kulübe kullanılamaz hale geldi.

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Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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