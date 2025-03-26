İstanbul’da park halindeydi! Alev topuna döndü

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Avcılar’da park halinde bulunan bir otomobilde yangın çıktı. Motor bölümünden çıktığı öğrenilen yangın kısa sürede yayıldı. Yangın çevredekilerin müdahalesine rağmen söndürülemedi.

Yangın Avcılar'da Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde çıktı. Park halindeki 34 KKJ 22 plakalı otomobilin motor bölümünden alevler yükselmeye başladı.Kısa sürede büyüyen yangın çevredekilerin müdahalesine rağmen söndürülemedi.

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, motor bölümü tamamen yanan otomobildeki yangını, park halindeki diğer araçlara sıçramadan söndürdü. Yapılan ilk incelemede yangının aracın elektrik donanımındaki arızadan kaynaklandığı belirlendi.

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