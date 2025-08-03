İstanbul’da park yeri kavgası kanlı bitti! Kardeş kardeşi öldürdü

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Sancaktepe’de yaşanan park yeri tartışması aile faciasına dönüştü. Aynı binada yaşayan kardeşlerden biri silahına sarıldı, kardeşini öldürdü, yengesini yaraladı.

Olay dün akşam saat 21.00 sıralarında Akpınar Mahallesi Ayten Sokak'ta meydana geldi. Aynı binada yaşayan kardeşler Ali Ş. ve Murat Ş. arasında park yeri meselesi ile tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ali Ş., silahla kardeşi Murat Ş. ve eşi Cennet Ş.'ye ateş etti. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Murat Ş.'nin hayatını kaybettiği anlaşıldı. Bacağından yaralanan Cennet Ş. ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, kardeşini öldüren Ali Ş.'yi olayda kullandığı silahla birlikte gözaltına aldı. Murat Ş.'nin cenazesi, polis ekiplerinin olay yeri iceleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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