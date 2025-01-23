İstanbul’da ‘pes’ dedirten hırsızlık: Böylesi görülmedi

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Avcılar’da bir kadın yürüdüğü sırada bir mağazanın önündeki duran Pazar arabasını inceledi. Sergilenen pazar arabasını izleyen kadın bir süre sonra arabayı alarak olay yerinden uzaklaştı. Şüphelinin çalma anları kameraya anbean yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Merkez Mahallesi Marmara Caddesi'nde meydana geldi. Semt pazarından alışveriş yapan bir kişi, caddede yürüdüğü sırada bir mağazanın önünde sergilenen pazar arabalarının yanında durdu.

Pazar arabasını bir süre inceleyen şüpheli, 500 lira değerindeki arabayı alarak uzaklaştı. Bir süre boş pazar arabasıyla ilerleyen kadın daha sonra elindeki poşetleri içine koyarak yürümeye devam etti. Şüphelinin pazar arabasını çaldığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken iş yeri sahibinin şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Son Haberler
Uzman isimden yangın merdiveni açıklaması: Ülkemizde uygulanmıyor! İşte en önemli nokta...
Uzman isimden yangın merdiveni açıklaması: Ülkemizde uygulanmıyor! İşte en önemli nokta...
Kızı dağa kaçırılan anne: PKK'dan evlatlarımızı istiyoruz
Kızı dağa kaçırılan anne: PKK'dan evlatlarımızı istiyoruz
Elazığ’da 24 saatte 4 kadın öldü
Elazığ’da 24 saatte 4 kadın öldü
Trabzonspor, tarihinin 191. yabancı oyuncusunu kadrosuna kattı
Trabzonspor, tarihinin 191. yabancı oyuncusunu kadrosuna kattı
SES 2024 Ödülleri’nde "yılın kadınları" seçildi
SES 2024 Ödülleri’nde "yılın kadınları" seçildi