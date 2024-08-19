İstanbul’da ‘pes’ dedirten olay. Binanın yıkımı sırasında ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: DHA
İstanbul’da ‘pes’ dedirten olay. Binanın yıkımı sırasında ortaya çıktı

İstanbul’da ‘pes’ dedirten bir olay yaşandı. Olay, kentsel dönüşüm kapsamında bir binanın yıkılması sırasında ortaya çıktı.

İstanbul Küçükçekmece’de kentsel dönüşüm kapsamında yapılan bir yıkımda ‘Pes’ dedirten bir olay yaşandı. Yıkılan binanın bitişiğinde bulunan binanın terasında bulunan kafenin duvarının olmadığı ortaya çıktı.

5 katlı binanın yıkımı sırasında bitişikteki binanın terasındaki kafenin duvarının olmaması bitişikteki binanın duvarına alçıpanla dekor yapıldığının ortaya çıkması büyük şaşkınlığa neden oldu.

Duvarı olmayan kafenin sahibi Murat Yalçınkaya Yıkım esnasında mutfak ve bar kısmının zarar gördüğünü belirterek, o anda içerde olan çalışanların şans eseri yaralanmadığını söyledi. Yalçınkaya, “Mutfak ve barı kullanamıyorum aktif bir şekilde. Maddi bir zararımız da var burada. Ön salon kısmının duvarlarında da zarar var. Orada bir patlama var. Bir kısmının karşılanacağı bir kısmının karşılanmayacağı söyleniyor. Tuvalet kısmında bir boru patlaması oldu onu çözdüler ama dediğim gibi maddi bir zararımız var işletmemizde müşteri kaybımız var. Geçen sürede kayıplarımız ne olacak onu da bilmiyoruz. Gerekli belediyede kime ne şikâyette bulunmamız gerekiyorsa şikâyetimizde bulunacağız tabi ki" şeklinde konuştu.

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