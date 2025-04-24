Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, İstanbul'da peş peşe 2 deprem daha yaşandı. Hazırlanan verilere göre, saat 21:54'te yerin 13,5 kilometre derinliğinde yaşanan depremin büyüklüğü 3,6 olarak ölçüldü.

ART ARDA DEPREMLER!

3,6 büyüklüğündeki depremden hemen sonra saat 21:46 sıralarında bu kez, 12,7 kilometre derinliğinde ve 3,3 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.

291 ARTÇI MEYDANA GELDİ!

İstanbul'da 23 Nisan tarihinde yaşanan 6,2 şiddetindeki depremin yankıları sürüyor. AFAD'ın açıkladığına göre, şimdiye kadar Marmara Denizi'nde 291 artçı deprem meydana geldi.