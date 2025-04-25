İstanbul'da peş peşe depremler! (25.04.2025)

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul'da peş peşe depremler! (25.04.2025)

AFAD, İstanbul Büyükçekmece açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Öte yandan, 4.3 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi.

İstanbul'da 2 gündür süren depremler artarak devam ediyor. İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde önce 3.5 büyüklüğünde, ardından da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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