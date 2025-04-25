İstanbul'da peş peşe depremler! (25.04.2025)

İstanbul'da 2 gündür süren depremler artarak devam ediyor. İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde önce 3.5 büyüklüğünde, ardından da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 25, 2025
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Marmara Denizi - [19.46 km] Büyükçekmece (İstanbul)
Tarih:2025-04-25
Saat:20:21:45 TSİ
Enlem:40.83806 N
Boylam:28.43333 E
Derinlik:6.96 km
Detay:https://t.co/R9odW4J0vN@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 25, 2025
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Marmara Denizi - [17.82 km] Büyükçekmece (İstanbul)
Tarih:2025-04-25
Saat:20:33:15 TSİ
Enlem:40.85583 N
Boylam:28.43111 E
Derinlik:7.01 km
Detay:https://t.co/EOyqQRrbcc@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi