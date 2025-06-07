İstanbul’da piknik alanlarında yoğunluk

Düzenleme: Kaynak: İHA
İstanbul’da piknik alanlarında yoğunluk

İstanbul'da bayramın ikinci gününde piknik alanlarındaki yoğunluk dronla havadan görüntülendi.

İstanbul'da Kurban Bayramı'nın 2. günü yeşil alanlar ve mesire alanları doldu. Şehrin yoğunluğundan kaçmak isteyen vatandaşlar Arnavutköy ve Başakşehir'deki ağaçlık alanlarda piknik yaparak aileleriyle vakit geçirdi. Alandaki yoğunluk dronla havadan görüntülendi.

"NEREDE BİR DENİZ BİR SAHİL KÖŞESİ VARSA ORALARA KAÇILIYOR"

Piknik alanına ailesiyle gelen Yunus Özdemir, "İlk gün kurbanla falan uğraştık şimdi ikinci gün kendimizi dışarıya attık. Biraz yoğunluk var evet daha yoğun zamanları da oldu. Bugün balık tutacağım, mangal yapacağız, akşama doğru da evimize geçeceğiz. İlk önce buralara kaçılıyor nerede bir deniz bir sahil köşesi varsa oralara kaçılıyor" dedi.

"DÜN KURBANI KESTİK BUGÜN ET YEMEĞE GELDİK"

Ailesiyle piknik alanına gelen Veli Özdemir de, "Bugün piknik yapıyoruz. Dün kurbanı kestik bugün et yemeye geldik buraya mangal yapacağız. Açık havada böyle yerler bulmak çok zor ama eğleniyoruz. Biz de burada yakınlarda oturuyoruz. Top oynuyoruz oyunlar oynuyoruz ve balık tutuyoruz, güzel bir aktivite oluyor" diye konuştu.

İstanbul’da piknik alanlarında yoğunluk

İstanbul’da piknik alanlarında yoğunluk

İstanbul’da piknik alanlarında yoğunluk

Son Haberler
Turist akınına uğradı! Çarşıda 5 ayrı dil yankılanıyor!
Turist akınına uğradı! Çarşıda 5 ayrı dil yankılanıyor!
Kütahya’nın çini deseni şallarla buluştu
Kütahya’nın çini deseni şallarla buluştu
İstanbul’da piknik alanlarında yoğunluk
İstanbul’da piknik alanlarında yoğunluk
Malatya’da dört ayrı kaza ucuz atlatıldı!
Malatya’da dört ayrı kaza ucuz atlatıldı!
Kurban Bayramı can almaya doymuyor
Kurban Bayramı can almaya doymuyor