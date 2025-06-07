İstanbul’da piknik alanlarında yoğunluk

İstanbul'da Kurban Bayramı'nın 2. günü yeşil alanlar ve mesire alanları doldu. Şehrin yoğunluğundan kaçmak isteyen vatandaşlar Arnavutköy ve Başakşehir'deki ağaçlık alanlarda piknik yaparak aileleriyle vakit geçirdi. Alandaki yoğunluk dronla havadan görüntülendi.

"NEREDE BİR DENİZ BİR SAHİL KÖŞESİ VARSA ORALARA KAÇILIYOR"

Piknik alanına ailesiyle gelen Yunus Özdemir, "İlk gün kurbanla falan uğraştık şimdi ikinci gün kendimizi dışarıya attık. Biraz yoğunluk var evet daha yoğun zamanları da oldu. Bugün balık tutacağım, mangal yapacağız, akşama doğru da evimize geçeceğiz. İlk önce buralara kaçılıyor nerede bir deniz bir sahil köşesi varsa oralara kaçılıyor" dedi.

"DÜN KURBANI KESTİK BUGÜN ET YEMEĞE GELDİK"

Ailesiyle piknik alanına gelen Veli Özdemir de, "Bugün piknik yapıyoruz. Dün kurbanı kestik bugün et yemeye geldik buraya mangal yapacağız. Açık havada böyle yerler bulmak çok zor ama eğleniyoruz. Biz de burada yakınlarda oturuyoruz. Top oynuyoruz oyunlar oynuyoruz ve balık tutuyoruz, güzel bir aktivite oluyor" diye konuştu.