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İstanbul’da PKK operasyonu: 4 tutuklama

İstanbul'da düzenlenen PKK operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 14:02
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İstanbul’da PKK operasyonu; 11 şüpheliden 4’ü tutuklandı

İstanbul’da PKK operasyonu: 4 tutuklama
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yürütülen soruşturmada İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Salı günü 8 ilçedeki 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde dijital materyal ve para ele geçirildi. 

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si serbest bırakılırken, 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 4 şüphelinin sınır dışı edilmesi için işlemlerine başlandı, 4 şüpheli ise tutuklandı.

Kaynak: DHA

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