İstanbul’da PKK operasyonu: 2 kişi yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden bugün yapılan açıklamaya göre; Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü ve İstihbarat Şubesi Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, Suriye'deki PKK/PYD kamplarında silahlı eğitim alan “Zerdeşt Agiri” koda adlı H.A. ile “Hogir Kobani” kod adlı A.G. adlı iki teröristin İstanbul'a geldiğini tespit etti.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, iki kişinin bulunduğu adres belirlenerek önceki gün operasyon yapıldı. PKK/PYD mensubu olduğu şüphesiyle gözaltına alınan 2 kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Hakkında tutuklama kararı verilen şüpheliler cezaevine gönderildi.