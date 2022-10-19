19 Ekim 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

İstanbul'da PKK operasyonu: 14 gözaltı

İstanbul'da PKK/KCK/PYD/YPG silahlı terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonda, örgütün Yunanistan'daki Lavroin kampında eğitim alan 1 şüpheli ile örgüte eleman kazandırarak ev bulan 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde örgüte ait sözde bayraklar ve dijital materyal ele geçirildi.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 10:25
Takip Et

İstanbul'da PKK/KCK/PYD/YPG silahlı terör örgütlerine yönelik yapılan operasyon: 14 şüpheli gözaltında

İstanbul'da PKK operasyonu: 14 gözaltı
+
Aa
-

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK/PYD/YPG silahlı terör örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt mensuplarının tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda örgütün Yunanistan'daki Lavroin kampında eğitim alan 1 kişi ile Devrimci Gençlik Hareketi yapılanmasında faaliyet gösteren, kırsal alana eleman aktarımı yapan, kırsal alana katılım arayışı içinde bulunan, örgüt mensuplarına güvenli ev temin ederek örgütsel iletişimi sağladıkları belirlenen şüpheliler tespit edildi. TEM ekipleri, belirlenen şüphelilerin adreslerine dün sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. 10 ilçede 20 farklı adres ile şehir dışındaki 2 adrese yapılan operasyonlarda, 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda PKK’yı temsil eden sözde bayraklar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler ifadeleri için emniyete götürüldü.

(Kaynak: DHA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İşte yılbaşındaki asgari ücret. TV100 canlı yayınında ağzından kaçırdı
1
﻿İşte yılbaşındaki asgari ücret. TV100 canlı yayınında ağzından kaçırdı
﻿İşte yılbaşındaki asgari ücret. TV100 canlı yayınında ağzından kaçırdı
﻿AKP ve MHP ASKİ'yi batırmak için karar alınca Mansur Yavaş isyan etti
2
﻿AKP ve MHP ASKİ'yi batırmak için karar alınca Mansur Yavaş isyan etti
﻿AKP ve MHP ASKİ'yi batırmak için karar alınca Mansur Yavaş isyan etti
﻿Nedenlerini madde madde sıraladılar. Özgür internette daha da geriledik
3
﻿Nedenlerini madde madde sıraladılar. Özgür internette daha da geriledik
﻿Nedenlerini madde madde sıraladılar. Özgür internette daha da geriledik
﻿TOKİ’ye başvuranları sevindirecek haber. Ödemede inanılmaz imkan
4
﻿TOKİ’ye başvuranları sevindirecek haber. Ödemede inanılmaz imkan
﻿TOKİ’ye başvuranları sevindirecek haber. Ödemede inanılmaz imkan
﻿AB’den doğalgaz için yeni hamle. Müdahaleye hazırlanıyorlar
5
﻿AB’den doğalgaz için yeni hamle. Müdahaleye hazırlanıyorlar
﻿AB’den doğalgaz için yeni hamle. Müdahaleye hazırlanıyorlar
﻿ Resimdeki 5 nesneyi 160 kişide sadece 3 kişi bulabildi
6
﻿ Resimdeki 5 nesneyi 160 kişide sadece 3 kişi bulabildi
﻿ Resimdeki 5 nesneyi 160 kişide sadece 3 kişi bulabildi
﻿İlkay Gündoğan Guardiola'nın yardımcısına şınav çektirdi
7
﻿İlkay Gündoğan Guardiola'nın yardımcısına şınav çektirdi
﻿İlkay Gündoğan Guardiola'nın yardımcısına şınav çektirdi
﻿Hekimler yeni yönetmeliğe isyan etti
﻿Hekimler yeni yönetmeliğe isyan etti
﻿Hekimler yeni yönetmeliğe isyan etti
﻿Meme kanseriyle ilgili kadınlara müjde
﻿Meme kanseriyle ilgili kadınlara müjde
﻿Meme kanseriyle ilgili kadınlara müjde
﻿İzmir'de yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu
﻿İzmir'de yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu
﻿İzmir'de yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu
﻿Yanlış burun temizliği enfeksiyonlara davetiye çıkarıyor
﻿Yanlış burun temizliği enfeksiyonlara davetiye çıkarıyor
﻿Yanlış burun temizliği enfeksiyonlara davetiye çıkarıyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.