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İstanbul’da PKK operasyonu; 9 gözaltı

İstanbul’da PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 11:42
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İstanbul’da PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul’da PKK operasyonu; 9 gözaltı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütlerine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri örgüt mensuplarının tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda örgütün gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) ve geçmiş yıllarda örgüt içerisinde silahlı faaliyetlere katıldıkları tespit edilen 9 kişinin İstanbul’da farklı adreslerde kaldıkları saptandı. Polis bu sabah 8 ilçede 13 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda dijital materyal, yasaklı yayınlar ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

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