İstanbul'da polis alarmda: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş aynı anda sokakta

İstanbul'da pazar gecesi Galatasaray'ın beşinci yıldız kutlaması Yenikapı'da yapılacak. 15.00-19.00 arası DJ'ler sahne alacak. 19.05 ile birlikte arasında Ebru Yaşar, Ozan Doğulu, Coşkun Sabah'ın da bulunduğu birçok sanatçı konser verecek. Drone gösterisinden sonra yapılacak kupa töreniyle kutlamalar bitecek. Yenikapı'daki etkinliklerin gece yarısına kadar sürmesi bekleniyor.

Fenerbahçe Beko ise Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathianaikos'u yenerek EuroLeague'de finale çıktı. Abu Dabi'de yapılan Final Four için başta Kalamış olmak üzere dev ekranlar konuluyor. Sarı lacivertliler pazar gecesi 20.00'de kupayı kaldırmak için Monaco ile karşılaşacak. Sarı lacivertlilerin kupayı kazanması durumunda Fenerbahçe taraftarlarının sokağa çıkarak kutlama yapması bekleniyor.

Aynı zamanda Beşiktaş aynı gün saat 19.00'da Rizespor'u Tüpraş Stadı'nda konuk edecek. Maça gelecek siyah beyazlı taraftarlar evlerine dönerken toplu taşıma araçlarını kullanacak.

Üç büyüklerin pazar gecesi İstanbul sokaklarında olma ihtimali ise İstanbul polisini alarma geçirdi. Özellikle Yenikapı'dan dönen Galatasaraylılar ile şampiyonluk halinde sokağa çıkabilecek Fenerbahçe taraftarının karşı karşıya gelmesi durumunda istenmeyen olayların yaşanmaması için gerekli önlemler alındı.