Kaza, Yeşilköy Mahallesi Atatürk Havalimanı Caddesi'nde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Çevik kuvvet ekiplerini taşıyan otobüsü kullanan polis memuru, yağışlı havanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Yoldan çıkan araç üst geçidin ayağına çarptıktan sonra durabildi. Otobüs sürücüsü araç içerisinde sıkışırken ihbar üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yarım saatlik çalışmanın ardından polis memurunu bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralı polis ambulansla hastaneye götürülürken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan Havalimanı Caddesi servis otobüsünün olay yerinden kaldırılmasıyla tekrar açıldı.