İstanbul'da polis aracına çarpan sürücü ve yakınları ile polis ekipleri arasında arbede

Düzenleme: Kaynak: İHA
İstanbul'da polis aracına çarpan sürücü ve yakınları ile polis ekipleri arasında arbede

Çekmeköy'de sürücüsü alkollü olduğu iddia edilen otomobil kontrolden çıkarak polis aracına arkadan çarptı.

İstanbul Çekmeköy'de sürücüsü alkollü olduğu iddia edilen otomobil kontrolden çıkarak polis aracına arkadan çarptı. Kaza sonrasında polis ekipleri ve sürücü yakınları arasında arbede yaşandı.

Olay, saat 23.45 sıralarında Çekmeköy Madenler'de meydana geldi. Sürücüsü alkollü olduğu iddia edilen 81 DV 098 plakalı otomobil kontrolden çıkarak polis aracına arkadan çarptı. Kaza sonrasında sürücü otomobilden inerek polislerle tartıştı. Polis ekipleri şahsa müdahale ederken sürücünün yanındaki şahıs sürücünün yakınlarına haber verdi. Sürücünün yakınlarının gelmesiyle tansiyon daha da yükseldi ve taraflar arasında arbede yaşandı. Olay yerine çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi ve polise mukavemet gösteren şahıslar gözaltına alındı. 4 polis memuru yararlanırken olaya karışan 8 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

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