İstanbul'da polis uygulaması: Emniyet Müdürü de katıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kağıthane’de uygulama yaptı.

2023 yılında zehir tacirleri ile girdiği çatışmada şehit olan polis memuru Hakan Telli’nin adının verildiği parkın önünde yapılan uygulamada polis ekipleri, durumundan şüphelenilerek durdurulan araçlarda arama yaparken, araçlardaki kişilere de st araması ve GBT (Genel Bilgi Taraması) yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız da uygulama noktasını ziyaret etti. Yapılan işlemlerle ilgili polis memurlarından bilgi alan Yıldız, vatandaşlarla da sohbet etti.

Uygulama noktasında açıklama yapan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "'İstanbul'un huzuru Türkiye'nin huzurdur' düsturundan yola çıkarak bugün de Kağıthane ilçemizdeyiz. 20 uygulama noktasında 211 ekibimizle Kağıthane ilçemizin huzur ve güvenliği için arkadaşlarımızla sahadayız. Kağıthane ilçemizde 2023 yılında zehir tacirleriyle mücadele sonucu şehit verdiğimiz Hakan Telli kardeşimizi rahmet ve minnetle anıyorum. 2023 yılında Kağıthanemizin huzur ve güvenliği için mücadele eden ve bu uğurda şehit olan kardeşimiz de İstanbulumuzun her sokağında, her köşesinde, her caddesinde suçla ve suçluyla mücadelemiz devam edecektir. Kadim şehrimizin huzurunu bozmak isteyen her türlü suç odakları şunu bilmelidir ki, mutlaka devletimizin demir yumruğuyla karşı karşıya kalacaklardır" dedi.