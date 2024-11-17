İstanbul'da polise taşlı saldırı! Etrafa EYP ve molotofkokteyli atıldı

Kaynak: DHA
İstanbul'da polise taşlı saldırı! Etrafa EYP ve molotofkokteyli atıldı

İstanbul'da izinsiz gösteri yapan bir grup çöp konteynerleri ile yolu kapattı, polislere taşlı saldırdı. Etrafa EYP ve molotofkokteyli atıldı.

İstanbul Bağcılar'da çöp konteynerleri ile yolu kapatarak izinsiz gösteri yapan grup, polis ekibine taş atarak saldırdı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, grup sokak aralarına girerek kaçtı. Çevredeki vatandaşlar ise büyük korku yaşadı. Polis, olaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı

istanbul-bagcilarda-korsan-gosteri-mas-424727-125317.jpg

Aktarılan bilgilere göre Demirkapı Mahallesi 1716 Sokak'ta korsan gösteri düzenlendiği ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri yönlendirildi. Maskeli oldukları ve yolu çöp konteynerleri ile kapattıkları öğrenilen 15-20 kişilik grup, sokağa gelen polis ekiplerine taş fırlatarak saldırdı. Bu sırada çevreye molotof kokteyli ve el yapımı patlayıcı attıkları belirlenen grup, polisin uyarılarının arkasından sokak aralarına kaçarak uzaklaştı.

Son Haberler
Bağcılar’da izinsiz gösteri yapan gruptan polise taşla saldırı
Bağcılar’da izinsiz gösteri yapan gruptan polise taşla saldırı
Bartın’da korkunç kaza: Otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı
Bartın’da korkunç kaza: Otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı
Kamyonla çarpışan traktörün sürücüsü kazada yaralandı
Kamyonla çarpışan traktörün sürücüsü kazada yaralandı
Galler Milli Takımı Teknik Direktörü Craig Bellamy: Benim ve oyuncularımın gelişmesi gerekiyor
Galler Milli Takımı Teknik Direktörü Craig Bellamy: Benim ve oyuncularımın gelişmesi gerekiyor
Tekirdağ'da garip hırsızlık: Koklaya koklaya çaydanlığı çaldı
Tekirdağ'da garip hırsızlık: Koklaya koklaya çaydanlığı çaldı