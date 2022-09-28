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İstanbul’da polisin kurtardığı kişi polise kafa attı

İstanbul Kağıthane’de önce kardeşini, sonra da yeğenini darbeden iki kardeş, ihbara gelen polislerden birinin kafasına yumruk atıp diğerinin de boğazını sıktı. Gözaltına alınan iki şahısın ardından polisin kurtardığı kişi ise, memurun burnunu kırdı.

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 17:05
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İstanbul’da polisin kurtardığı kişi polise kafa attı

İstanbul’da polisin kurtardığı kişi polise kafa attı
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Kağıthane'de geçen haziran ayında meydana gelen olayda, Ümit Ç. (41) ve Ünal Ç. (33) isimli iki kardeş, “Eve neden geç geliyorsun?” diyerek kardeşleri Gülbahar Ç. (39) ile tartışmaya başladı. Bir süre sonra iki şahıs, kardeşlerini odaya kapatıp yaklaşık 1 saat boyunca darbetti.

Kardeşlerinin elinden kurtulan Gülbahar Ç., polis ekiplerini arayarak kardeşleri tarafından sırayla ve sürekli olarak darba uğradığını söyleyip yardım istedi.

YUMRUK ATIP, BOĞAZINI SIKTI

İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisleri, Gülbahar Ç.’yi ve kızı Cemre G.’yi polis aracına alarak hastaneye götürmek istedi.

Bu sırada Gülbahar Ç.’nin kızı da polis ekiplerine dayılarının onu da darbettiğini söyledi.

Cemre G.'nin kendisini darbedenin dayısı Ümit Ç. olduğunu söylediği sırada Ümit Ç. polise, “Sen bizim aile işlerimize ne karışıyorsun?” deyip küfür ederek yumruk attı. Bunun üzerine polis ekipleri biber gazı kullanarak şahısları etkisiz getirmeye çalıştı. O esnada diğer kardeş Ünal Ç. biber gazı sıkan polisin boğazını sıkarak yumruk attı.

Bunun üzerine polis ekipleri telsizden takviye ekip talebinde bulundu.

BABALARI KOLLARINI TUTTU, ÇOCUKLARI SALDIRDI

Ekipler olay yerinde gelirken, o esnada aşırı alkollü oldukları iddia edilen saldırgan iki kardeş Ümit Ç. ve Ünal Ç. polis memurlarına yumruk atmaya devam ederek polis aracının aynasını kırdı ve ağır hakaretler savurmayı sürdürdü.

Kavga esnasında evden çıkan şahısların babası Mehmet Ali Ç. (75) 2 polis memurunu kollarından tutmaya çalışırken, oğulları da polisleri darbetti.

Bir süre sonra takviye ekiplerin gelmesi üzerine şahıslar orantılı güç kullanılarak tek tek etkisiz hale getirildikten sonra gözaltına alındı.

Saldırıya uğrayan memurların üniformalarında ise yırtıklar oluştu. Gözaltına alınan Ümit Ç., polis otosunda kafasını cama vurarak ve aracı kullanan memura tekmeler savurarak kazaya sebebiyet vermeye çalıştı.

POLİSİN KURTARDIĞI KİŞİ POLİSE KAFA ATTI

Öte yandan şahıslar, hastanede sağlık kontrolünden geçirilirken, polisin ağabeylerinin elinden kurtardığı Gülbahar Ç., taşkınlık çıkartmaya başladı.

Polisin sakinleştirmeye çalıştığı kişi, memura kafa atarak burnunu kırdı. Burnundan çatlak oluştuğu belirlenen polis memuru iş göremez raporu alırken, 4 kişi ise işlemlerinin ardından emniyete götürüldü.

TUTUKLANDILAR

Emniyette “görevli memura mukavemet”, “görevli memura darp” ve “kamu malına zarar” suçlarından adli işlemleri yapılan şahıslar, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.(AA)

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