İstanbul'da polisten ‘huzur uygulaması’

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri kent genelinde 'Huzur İstanbul' denetimi yaptı.
Denetime, Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Özel Harekât ekipleri katıldı.
Denetim noktasında durdurulan araçlar didik didik arandı.
. Araçlarda bulunan sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.
Polis helikopterinin havadan destek verdiği denetimde 'Bufy" isimli narkotik köpeği de araçlarda arama yaptı.