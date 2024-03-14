İstanbul'da polisten ‘huzur uygulaması’

İstanbul'da polisten ‘huzur uygulaması’
Kaynak: AA / DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri kent genelinde 'Huzur İstanbul' denetimi yaptı. Denetimler sırasında durdurulan araçlar aranırken, sürücü ve yolculara Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu da yapıldı.
1/15
İstanbul'da polisten ‘huzur uygulaması’ 1

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri kent genelinde 'Huzur İstanbul' denetimi yaptı.

2/15
İstanbul'da polisten ‘huzur uygulaması’ 2

Denetime, Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Özel Harekât ekipleri katıldı.

3/15
İstanbul'da polisten ‘huzur uygulaması’ 3

Denetim noktasında durdurulan araçlar didik didik arandı.

4/15
İstanbul'da polisten ‘huzur uygulaması’ 4

. Araçlarda bulunan sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

5/15
İstanbul'da polisten ‘huzur uygulaması’ 5

Polis helikopterinin havadan destek verdiği denetimde 'Bufy" isimli narkotik köpeği de araçlarda arama yaptı.

6/15
İstanbul'da polisten ‘huzur uygulaması’ 6
7/15
İstanbul'da polisten ‘huzur uygulaması’ 7
8/15
İstanbul'da polisten ‘huzur uygulaması’ 8
9/15
İstanbul'da polisten ‘huzur uygulaması’ 9
10/15
İstanbul'da polisten ‘huzur uygulaması’ 10
11/15
İstanbul'da polisten ‘huzur uygulaması’ 11
12/15
İstanbul'da polisten ‘huzur uygulaması’ 12
13/15
İstanbul'da polisten ‘huzur uygulaması’ 13
14/15
İstanbul'da polisten ‘huzur uygulaması’ 14
15/15
İstanbul'da polisten ‘huzur uygulaması’ 15
Bunlar da İlginizi Çekebilir
İstiklal Caddesi'nde tarihi keşif. Kullanım amacı şaşırttı: Zenginler için yapılmış
İstiklal Caddesi'nde tarihi keşif. Kullanım amacı şaşırttı: Zenginler için yapılmış
Şehit olan polisle ilgili kahreden detay! Hem doğum günüydü hem de mezuniyetin yıl dönümüydü
Şehit olan polisle ilgili kahreden detay! Hem doğum günüydü hem de mezuniyetin yıl dönümüydü
Naci Görür hakkındaki suçlamaları duyunca çileden çıktı. 'Hakaret etmek istemiyorum' diyerek kendini zor tuttu
Naci Görür hakkındaki suçlamaları duyunca çileden çıktı. 'Hakaret etmek istemiyorum' diyerek kendini zor tuttu
Neyse ki tuvalette kimse yoktu. Kentsel dönüşümde şok görüntü
Neyse ki tuvalette kimse yoktu. Kentsel dönüşümde şok görüntü
Meteorolojiden 3 bölgeye kuvvetli sağanak uyarısı
Meteorolojiden 3 bölgeye kuvvetli sağanak uyarısı
Bakırköy'deki korkunç kazada can veren 4 kişiye son veda! Davutoğlu da törendeydi
Bakırköy'deki korkunç kazada can veren 4 kişiye son veda! Davutoğlu da törendeydi