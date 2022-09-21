Polisten kaçtı, 20 kilo 800 gram bonzai ile yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle Mahallesi Birlik Caddesi'nde sokaklarda uyuşturucu satanların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada, şüpheli görülen plakasız bir motosikleti durdurmak istedi.
"Dur" ihtarına uymayarak motosikletle kaçan 2 kişi, Sancaktepe Mahallesi Fatih Caddesi'nde yakalandı.
Motosikletteki çuvalda yapılan incelemede 20 kilo 800 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler U.T.C. ile E.I'nın üst aramasında da 1255 lira ve 2 cep telefonu bulundu.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
(AA)
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