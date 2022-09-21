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Polisten kaçtı, 20 kilo 800 gram bonzai ile yakalandı

Bağcılar'da "dur" ihtarına uymayarak kaçan zanlıların kullandığı motosiklette 20 kilo 800 gram bonzai ele geçirildi.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 10:27
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İstanbul'da polisten kaçan şüphelilerin motosikletinde 20 kilo 800 gram bonzai ele geçirildi

Polisten kaçtı, 20 kilo 800 gram bonzai ile yakalandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle Mahallesi Birlik Caddesi'nde sokaklarda uyuşturucu satanların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada, şüpheli görülen plakasız bir motosikleti durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayarak motosikletle kaçan 2 kişi, Sancaktepe Mahallesi Fatih Caddesi'nde yakalandı.

Motosikletteki çuvalda yapılan incelemede 20 kilo 800 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler U.T.C. ile E.I'nın üst aramasında da 1255 lira ve 2 cep telefonu bulundu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

(AA)

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