İstanbul'da protestoların adresi Kadıköy oldu! Halk polis ablukasına rağmen rıhtıma ulaştı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel "Gece 20.30 mitingleri Saraçhane için son bulacak" demiş cumartesi günü İstanbul'da büyük bir miting yapacaklarını söylemişti.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı 19 Mart'ta başlayan kitlesel protestolar yedinci gününde devam etti.

İstanbul'da Ekrem İmamoğlu protestolarının merkezi bu kez Kadıköy oldu. Polis ekiplerinin tüm engellemelerine karşın binlerce kişi aka sokaklardan Kadıköy Meydanı'na indi.

172 KİŞİ TUTUKLANDI

Bu arada, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı 19 Mart'tan 25 Mart'a kadar gerçekleşen gösterilerde 1.418 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Bu kişilerden 172'si tutuklandı. Tutuklananlar arasında "Her şey çok güzel olacak" sloganının sahibi Berkay Gezgin'de bulunuyor.