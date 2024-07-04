İstanbul’da rezalet. Şehitliği talan ettiler

İstanbul'un fethi sırasında şehit olan askerlerin defnedildiği On Sekiz Sekbanlar Şehitliği defineciler tarafından güpegündüz talan edildi.

İstanbul’un fethi sırasında şehit olan askerlerin defnedildiği On Sekiz Sekbanlar Şehitliği talan edildi. Defineciler define bulmak amacıyla gündüz vakti kazı yapıldı.

O anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Şehitlik, en son 2018'de İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) restore edilmişti. On Sekiz Sekbanlar Şehitliği'nde anonim bir kitabe de bulunuyor. Şehitliğin yakınında Kadı Hüsamettin Çamaşırcı Hacı Mustafa Efendi 18 Sekbanlar Cami, İBB ve Şehzadebaşı Camisi gibi önemli mekanlar da yer alıyor.

"BURASI 18 ÖNEMLİ ASKERİN YER ALDIĞI ŞEHİTLİK"

Sanat Tarihi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şerif Yaşar, define arayışıyla On Sekiz Sekbanlar Şehitliği'ne zarar verilmesinin derin bir üzüntü kaynağı olduğunu belirtti.

Yaşar, "Böyle bir yeri tahrip etmek için bir kişinin ciddi anlamda akli dengesinin ve akli melekelerinin yerinde olmaması ya da çok büyük bir çürümüşlüğe uğramış olması gerekiyor. Çünkü bulunduğumuz yer Suriçi'nin en önemli noktalarından biri." İfadelerini kullandı.

Yaşar, Şehitliğin korunması gerektiğinin altını çizdi. Yaşar, "Gerçekten kamu kurumlarımıza da hiç yakışmıyor. Burada İstanbul Büyükşehir Belediyesinin hemen dibindeyiz. Şikayet edilmesine rağmen güpegündüz defalarca buna nasıl izin veriliyor, kabul edilecek bir şey değil." dedi.