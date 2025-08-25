İstanbul'da riskli bina boşaltıldı

Kaynak: AA
Sultanbeyli'de 3 katlı bina, çökme riski bulunduğu gerekçesiyle tedbiren boşaltıldı.

İstanbul'da çökme riski bulunan 3 katlı bina tahliye edildi. Fatih Mahallesi Çetin Sokak'taki binada oturanlar, Marmara Bölgesi'nde meydana gelen artçı depremler nedeniyle yapının zaman zaman sallandığını ve duvarlarından ses geldiğini yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Görevliler, bina sakinlerini tahliye etti.

Polis ekipleri, boşaltılan binanın bulunduğu sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı.

Ekipler, çevrede ve binada inceleme yaptı. Mağduriyet yaşanmaması için binada güvenlik tedbirleri alındı.

Binanın durumuna teknik incelemelerin ardından karar verileceği öğrenildi.

