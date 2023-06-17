İstanbul'da sağanak alarmı. Dikkat saat verildi uyarılar peş peşe geldi

Meteoroloji tarafından hava durumu tahmin raporu yayınlandı. Marmara Bölgesi için bugün öğleden sonra sağanak uyarıları peş peşe geldi. Valilik "İstanbul'da gök gürültülü sağanak bekleniyor" uyarısı yaptı.

1/15
İstanbul'da sağanak alarmı. Dikkat saat verildi uyarılar peş peşe geldi 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu ile Yozgat, Sivas ve Giresun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

2/15
İstanbul'da sağanak alarmı. Dikkat saat verildi uyarılar peş peşe geldi 2

Yağışların Marmara'nın Güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'in yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

3/15
İstanbul'da sağanak alarmı. Dikkat saat verildi uyarılar peş peşe geldi 3

Sıcaklıkların batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

4/15
İstanbul'da sağanak alarmı. Dikkat saat verildi uyarılar peş peşe geldi 4

Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anında kısa süreli kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

5/15
İstanbul'da sağanak alarmı. Dikkat saat verildi uyarılar peş peşe geldi 5

Yapılan son değerlendirmelere göre; Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ, Edirne’nin güneyi ile İstanbul Anadolu Yakası, İzmir’in kuzey ve iç kesimleri, Manisa, Aydın ve Muğla çevreleri ile öğle saatlerinden sonra Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Eskişehir, Çankırı, Ankara’nın kuzey ve batısı, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Burdur, Isparta ve Antalya’da yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

6/15
İstanbul'da sağanak alarmı. Dikkat saat verildi uyarılar peş peşe geldi 6

Yapılan son değerlendirmelere göre; Öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz’de (Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Bolu,Kastamonu) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların aralıklı ve yerel olarak Pazar günü akşam saatlerine kadar kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

7/15
İstanbul'da sağanak alarmı. Dikkat saat verildi uyarılar peş peşe geldi 7

MARMARA BÖLGESİ

Marmara Bölgesi'nde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bugün öğle saatlerinden sonra Kocaeli, Sakarya yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olmasının beklendiği vurgulandı.

8/15
İstanbul'da sağanak alarmı. Dikkat saat verildi uyarılar peş peşe geldi 8

İSTANBUL VALİLİĞİ SAAT VEREREK UYARDI

Diğer yandan İstanbul Valiliği de sağanak yağışa karşı sosyal medya paylaşımı yaptı. İstanbul Valiliği'nden yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:

9/15
İstanbul'da sağanak alarmı. Dikkat saat verildi uyarılar peş peşe geldi 9

Sağanak yağışa dikkat! Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Cumartesi akşam saatlerine kadar (Bugün) İstanbul Anadolu Yakası'nda yerel olarak kuvvetli (21-50kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

10/15
İstanbul'da sağanak alarmı. Dikkat saat verildi uyarılar peş peşe geldi 10
11/15
İstanbul'da sağanak alarmı. Dikkat saat verildi uyarılar peş peşe geldi 11
12/15
İstanbul'da sağanak alarmı. Dikkat saat verildi uyarılar peş peşe geldi 12
13/15
İstanbul'da sağanak alarmı. Dikkat saat verildi uyarılar peş peşe geldi 13
14/15
İstanbul'da sağanak alarmı. Dikkat saat verildi uyarılar peş peşe geldi 14
15/15
İstanbul'da sağanak alarmı. Dikkat saat verildi uyarılar peş peşe geldi 15
Bunlar da İlginizi Çekebilir
Meteoroloji’den o bölgeler için kritik uyarı: Çok kuvvetli geliyor
Meteoroloji’den o bölgeler için kritik uyarı: Çok kuvvetli geliyor
YKS sınavında çıkacak 20 garanti soru
YKS sınavında çıkacak 20 garanti soru
İşte Dünyada en çok kullanılan soy isimler
İşte Dünyada en çok kullanılan soy isimler
Yaklaşık 19 milyon öğrenci karnesini alarak yaz tatiline girdi
Yaklaşık 19 milyon öğrenci karnesini alarak yaz tatiline girdi
Güneşte yanan deri neden soyulur? Hücreler kendi yaşamına son verir ve vücuttan ayrılır
Güneşte yanan deri neden soyulur? Hücreler kendi yaşamına son verir ve vücuttan ayrılır
Günah Keçisi deyimi nereden gelir? Bu sözün Yahudilerle ilgisi nedir?
Günah Keçisi deyimi nereden gelir? Bu sözün Yahudilerle ilgisi nedir?